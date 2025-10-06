Zazzaroni difende Pioli: "Perché dimettersi? L'allenatore forte lotta, sennò è senza palle"

vedi letture

Intervenuto in Dopcast, nuovo format a cura di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, il direttore del Corriere dello Sport ha dato la sua tagliente opinione anche sulla Fiorentina, sconfitta dalla Roma nell'ultimo turno di Serie A: "È sbagliato chiedere le dimissioni di Pioli. Sta facendo male, questo è indubbio, lui è il responsabile e deve uscirne. La Fiorentina per adesso è una squadra con poche palle, eppure il mercato mi era piaciuto.

Non è una questione di dignità, anche per la società: perché dovrebbero esonerarlo, o lui dimettersi, dopo sei partite? Un allenatore di grande esperienza, lotta per cercare di recuperare. Altrimenti è senza palle".