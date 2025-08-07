Fiorentina, il programma: seduta mattutina in palestra. Pomeriggio sul campo
FirenzeViola.it
Prosegue il ritiro inglese della Fiorentina, che sabato affronterà il Manchester United nell’ultima amichevole della tournée. La squadra viola sarà impegnata questa mattina in una seduta a porte chiuse mirata al potenziamento in palestra, mentre nel pomeriggio sosterrà un allenamento sul campo aperto anche alla stampa.
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
2 Amichevoli inglesi servite. La Fiorentina sta crescendo concretamente. Pioli ora ha un solo obiettivo: il 21 agosto. Dopo il playoff una nuova fase
Copertina
CalciomercatoNzola al Pisa: nell'accordo presente anche il controriscatto in favore della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
Mario TeneraniIl vento della punta centrale: Ioannidis. Listini troppo alti per Piccoli e Pinamonti. Sohm acquisto di qualità e quantità. Fiorentina, condizione ancora precaria. Mercato: ora giocatori più forti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com