Fiorentina, il programma: seduta mattutina in palestra. Pomeriggio sul campo

Prosegue il ritiro inglese della Fiorentina, che sabato affronterà il Manchester United nell’ultima amichevole della tournée. La squadra viola sarà impegnata questa mattina in una seduta a porte chiuse mirata al potenziamento in palestra, mentre nel pomeriggio sosterrà un allenamento sul campo aperto anche alla stampa.