FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Vigilia di campionato in casa Fiorentina, con i viola di Iachini che domani affronteranno alle 15 la Spal di Leonardo Semplici. Alle 10:30 ci sarà la conferenza stampa del tecnico viola, mentre nel pomeriggio alle 14:30 ci sarà l'allenamento di rifinitura, il primo a cui prenderà parte il nuovo acquisto viola Patrick Cutrone. Alle 11 in campo anche la Primavera, che al Bozzi ospita la Sampdoria dopo la sosta per le feste mentre la Fiorentina Women's di mister Cincotta alle 14:30 in trasferta affronterà l'Orobica.