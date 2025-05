Fiorentina, il programma di oggi: squadra subito in campo. Attesa dalla Lega

La Fiorentina torna subito ad allenarsi in vista dell'ultima partita stagionale a Udine, contro l'Udinese. Una partita che potrebbe garantire di nuovo un posto in Conference League se la squadra di Palladino vincerà e all'Olimpico la Lazio perderà con il Lecce.

In attesa della decisione da parte della Lega Serie A sull'eventuale anticipo dell'ultima giornata di qualche giorno, la Fiorentina oggi sarà al Viola Park per la seduta fin dal mattino: scarico per chi ha giocato ieri, allenamento normale per tutti gli altri. Da valutare oltre alle condizioni di Gudmundsson anche quelle di Comuzzo e Pongracic, usciti ieri per qualche acciacco fisico.