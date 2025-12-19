Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta pomeridiana

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Redazione FV

La Fiorentina ha dormito in Svizzero e rienterà a Firenze in mattinata. Nel pomeriggio è previsto il consueto allenamento di scarico, per arrivare all'immediata rifinitura di domani in vista della gara di campionato contro l'Udinese (in programma per domenica alle ore 18:00).