Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Nuova seduta di allenamento per la Fiorentina. Il ritrovo di oggi, al Viola Park, è previsto per la mattina. Il tecnico Paolo Vanoli valuterà le condizioni soprattutto di Moise Kean, che sta facendo il possibile per tornare a disposizione della squadra in vista della gara di domenica contro il Parma.