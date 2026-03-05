Fabbian come Balto: dopo due mesi, tanti dubbi sull'investimento di gennaio

L'ultimo squillo di Giovanni Fabbian in questa stagione riguarda la Fiorentina, ma non l'ha avuto con la maglia viola addosso, bensì con la rete del definitivo 2-1 che portò comunque la vittoria gigliata a Bologna il 18 gennaio scorso. FirenzeViola.it riparte da qui per parlare del classe 2003 e dell'impatto, tutt'altro che positivo, avuto a Firenze: in caso di salvezza viola saranno 15 i milioni che il club gigliato dovrà versare nelle casse del Bologna (la cifra che il club sperava di incassare dalla sua cessione), in caso di retrocessione i rossoblu potranno comunque riavere un calciatore potenzialmente appetibile per il mercato. Il paradosso di Balto: che ruolo ha Fabbian? C'era un cartone animato piuttosto famoso che vedeva protagonista Balto, che non era né lupo né cane ("sa solo quello che non è", recitava la voce fuori campo) e per questo era molto triste.

