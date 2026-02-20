Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta di scarico

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00
di Redazione FV

Allenamento di scarico per la Fiorentina quest'oggi. I ragazzi di Paolo Vanoli sosterranno una seduta defaticante per recuperare le energie in vista della ripresa effettiva del lavoro a tre giorni dalla gara di campionato contro il Pisa.