Jagiellonia-Fiorentina 0-1, palo di Wdowik che fa tremare i viola

Jagiellonia-Fiorentina 0-1, palo di Wdowik che fa tremare i viola
Oggi alle 22:21Notizie di FV
di Redazione FV

Grande spavento per la Fiorentina! Wdowik colpisce il palo al sessantatreesimo su punizione e fa tremare la squadra di Vanoli, ancora in vantaggio per 1-0 allo stadio Municipale di Bialystok.