Jagiellonia-Fiorentina 0-1, Ranieri firma il vantaggio di testa!

La Fiorentina passa in vantaggio contro lo Jiagiellonia: Luca Ranieri firma l’1-0. Pennellata di Jacopo Fazzini in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e incornata di testa sul primo palo da parte del difensore e capitano viola. Undicesimo gol di Ranieri in carriera.