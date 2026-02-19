Jagiellonia-Fiorentina 0-1, gol annullato a Wdowik per fuorigioco

Jagiellonia-Fiorentina 0-1, gol annullato a Wdowik per fuorigioco
Oggi alle 22:15Notizie di FV
di Redazione FV

Gol annullato allo Jagiellonia. I polacchi avevano pareggiato i conti al sessantesimo minuto con un gol di Wdowik che però è stato pescato dal direttore di gara in posizione di fuorigioco. Brivido per la Fiorentina.