Jagiellonia-Fiorentina 0-2, Mandragora raddoppia con un cioccolatino

La Fiorentina raddoppia a Bialystok: gol di Mandragora che pennella su calcio di punizione al sessantacinquesimo minuto. Il centrocampista viola calcia a giro dal limite dell'area e trova l'angolino alto della porta avversaria. Un gol meraviglioso con cui firma il 2-0. 