Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giorno libero per la squadra
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La Fiorentina tornerà mercoledì ad allenarsi in vista del prossimo impegno in campionato contro la Juventus, penutlimo turno di Serie A la cui data deve ancora essere definita. Giornata libera concessa oggi - così come domani - da Paolo Vanoli che fa godere un paio di giorni di relax dopo la salvezza matematica raggiunta contro il Genoa ieri.
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