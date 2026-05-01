Fiorentina, il programma di oggi in casa viola

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La Fiorentina ha avuto un giorno libero da Vanoli, anche alla luce della partita di lunedì prossimo e dopo un'intensa seduta ieri prima del pranzo di squadra e il resto della giornata insieme, organizzati dai veterani del gruppo. Domani da valutare le condizioni degli acciaccati tra cui soprattutto Parisi e Gosens che sperano di recuperare per lunedì sera. Assente invece Kean che ha ricevuto un permesso e tornerà a Firenze il 5.