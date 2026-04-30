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Benvenuti in Conference: alla scoperta dei ragazzi terribili di Strasburgo

Benvenuti in Conference: alla scoperta dei ragazzi terribili di StrasburgoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00Notizie di FV
di Redazione FV

Torna un nuovo appuntamento con "Benvenuti in Conference", la rubrica a cura di Francesco Benvenuti che vi svela curiosità e aneddoti sulla competizione europea che da quattro anni vede protagonista la Fiorentina. Pur non essendoci più la Viola, eliminata ai quarti dal Crystal Palace, su FirenzeViola.it continuano gli approfondimenti sulle realtà di Conference. E oggi tocca al Racing Strasburgo, formazione piena zeppa di talenti Under23 che ha concluso al primo posto la League Phase e si trova a sfidare il Rayo Vallecano nella semifinale del torneo.

Trovate l'approfondimento sullo Strasburgo sul nostro canale YouTube, FirenzeViola, e qua sotto. 

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