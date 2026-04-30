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E se il nuovo allenatore della Fiorentina venisse dall'estero? Ecco chi è senza panchina

E se il nuovo allenatore della Fiorentina venisse dall'estero? Ecco chi è senza panchinaFirenzeViola.it
Oggi alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Da qui al termine della stagione 2025/2026, con la Fiorentina che anche se non matematicamente ma formalmente ha di fatto chiuso la pratica salvezza, tanto all'interno del mondo viola ruoterà intorno al nome che sederà il prossimo anno sulla panchina gigliata. Tra l'ipotesi di una riconferma di Paolo Vanoli e quella di un arrivo di uno tra Fabio Grosso, e il sogno della piazza viola legato a Maurizio Sarri, ci sono diversi nomi di tecnici esteri, attualmente svincolati, che potrebbero, anche in linea con il profilo di un ds come Paratici aperto ad opzioni più internazionali, allettare la dirigenza della Fiorentina.

Ecco una lista con i vari nomi, dai più difficili e inverosimili a quelli più abbordabili: