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E se il nuovo allenatore della Fiorentina venisse dall'estero? Ecco chi è senza panchina
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Da qui al termine della stagione 2025/2026, con la Fiorentina che anche se non matematicamente ma formalmente ha di fatto chiuso la pratica salvezza, tanto all'interno del mondo viola ruoterà intorno al nome che sederà il prossimo anno sulla panchina gigliata. Tra l'ipotesi di una riconferma di Paolo Vanoli e quella di un arrivo di uno tra Fabio Grosso, e il sogno della piazza viola legato a Maurizio Sarri, ci sono diversi nomi di tecnici esteri, attualmente svincolati, che potrebbero, anche in linea con il profilo di un ds come Paratici aperto ad opzioni più internazionali, allettare la dirigenza della Fiorentina.
Ecco una lista con i vari nomi, dai più difficili e inverosimili a quelli più abbordabili:
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Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
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