FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Oggi, lunedì 16 dicembre, il programma della Fiorentina non prevede allenamenti. Dopo la sconfitta 1-0 contro il Bologna Raffaele Palladino, anche oggi vicino alla sua famiglia per la scomparsa della madre Rosa, ha concesso una giornata di risposo ai suoi ragazzi. Da domani Kean e compagni riprenderanno le sedute di allenamento al Viola Park per preparare la trasferta europea di giovedì contro il Vitoria Guimaraes.