La Fiorentina ferma a 9 punti, il Lecce domani può aumentare il gap: classifica e programma

Con la vittoria del Como sulla Juventus sempre più in crisi in campionato va in archivio anche la domenica di serie A, non certo positiva per la Fiorentina che in classifica è stata raggiunta proprio dall'Udinese a quota nove punti. In vetta vincono tutte e tre, Lazio, Roma e Inter nell'ordine, con il Como che ha scavalcato il Milan al quarto posto, in attesa di domani. La tredicesima giornata si concluderà infatti domani con le gare Lecce-Atanta e Cagliari-Milan. I salentini hanno un punto in più della Fiorentina e con una vittoria metterebbero un bel solco dai viola e dalle altre in piena lotta per non retrocedere.

Risultati della 13esima giornata

Venezia-Bologna 0-0

Frosinone-Parma 3-0

Torino-Lazio 1-2

Inter-Genoa 4-0

Udinese-Fiorentina 1-0

Napoli-Sassuolo 0-0

Roma-Monza 4-0

Como-Juventus 3-0

Domani

Lecce-Atalanta

Cagliari-Milan

Classifica aggiornata

Lazio 35 (13 partite giocate)

Roma 33 (13)

Inter 32 (13)

Como 29 (13)

Milan 27 (12)

Frosinone 23 (13)

Juventus 21 (13)

Bologna 19 (13)

Napoli 19 (13)

Cagliari 16 (12)

Genoa 16 (13)

Atalanta 15 (12)

Torino 14 (13)

Monza 10 (13)

Lecce 10 (12)

Fiorentina 9 (13)

Udinese 9 (13)

Sassuolo 9 (13)

Parma 8 (13)

Venezia 7 (13)