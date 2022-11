FIORENTINA, Domani alle 14:00 primo allenamento

Dopo le due settimane di pausa per la sosta dei mondiali in Qatar, domani, per la Fiorentina di Italiano è tempo di tornare in campo. La squadra si ritroverà al centro sportivo "Davide Astori" alle ore 14 per rimettere i primi carichi sulle gambe. Oltre ai viola in Qatar, saranno assenti anche Barak e Kouame che hanno giocato delle amichevoli con le proprie nazionali. I due si uniranno al gruppo con una settimana di ritardo.