NICCOLINI, Lascia per l'ultima volta il V. Park e saluta Sottil

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Continuano i movimenti dal Viola Park: esce il vice di Italiano Daniel Niccolini che lascia per l'ultima volta il centro sportivo salutando Riccardo Sottil. Oltre all'esterno viola in riabilitazione dopo l'infortunio, al Viola Park sono arrivati in mattinata anche Tommaso Martinelli in un rapido blitz a salutare e Gaetano Castrovilli per allenarsi.

Presente anche lo scouter Raffaele Rubino che aveva in programma una riunione con la rete scouting.