Fiorentina-Bologna 2-2, chi è stato il miglior viola in campo? Vota il TopFv!
Con il cuore, con i nervi (e con il Var) la Fiorentina acciuffa un 2-2 col Bologna che sembrava insperato. La squadra di Stefano Pioli va sotto per due volte, colpita da Castro e Cambiaghi, poi subisce il tris di Dallinga (annullato dal Var), accorcia le distanze con un rigore di Albert Gudmundsson e la pareggia in pieno recupero con un altro penalty, stavolta trasformato da Moise Kean, sprecando poi sulla sirena con Dodo l'occasionissima per strappare tre punti. Vittoria rimandata, ancora una volta. Su FirenzeViola.it vi chiediamo come sempre di indicarci il vostro Mvp viola nella partita del Franchi. Per farlo potete votare qui sotto.
Top Fv: Fiorentina-Bologna 2-2, vota il migliore in campo dei viola!
Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna puredi Mario Tenerani
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
