Fiorentina-Betis 2-2, vota il miglior viola nel sondaggio di FirenzeViola

Finisce 2-2 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Real Betis al Franchi. In vantaggio vanno gli andalusi con una super punizione di Antony che sorprende De Gea sul suo palo. Il primo tempo però finisce 2-1 per i viola grazie alla doppietta di testa, sempre su corner, di Gosens. Nella ripresa cala il ritmo e, nonostante qualche occasione da entrambe le parti, la sfida se ne va ai tempi supplementari. Al minuto numero 7 dell'extra time Ezzalzouli decide la semifinale su assist di Antony. Il sogno della Fiorentina svanisce al penultimo atto della competizione. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link per esprimere la propria preferenza:

Top Fv, Vota il miglior viola in Fiorentina-Real Betis 2-2