Fiorentina-Atalanta: ecco dove seguire l'ultima stagionale dei viola
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Con Fiorentina-Atalanta, gara in programma domani sera alle ore 20.45 e valida per la trentottesima giornata di Serie A, si conclude la stagione di viola e nerazzurri. La gara del Franchi sarà visibile in esclusiva su Dazn con commento di Luca Farina; potrete seguire il match anche su Radio FirenzeViola, con la cronaca dallo stadio di Andrea Giannattasio, o su FirenzeViola.it con la nostra consueta diretta testuale.
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Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
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