Fiorentina-Atalanta: ecco dove seguire l'ultima stagionale dei viola

Fiorentina-Atalanta: ecco dove seguire l'ultima stagionale dei violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20Notizie di FV
di Redazione FV

Con Fiorentina-Atalanta, gara in programma domani sera alle ore 20.45 e valida per la trentottesima giornata di Serie A, si conclude la stagione di viola e nerazzurri. La gara del Franchi sarà visibile in esclusiva su Dazn con commento di Luca Farina; potrete seguire il match anche su Radio FirenzeViola, con la cronaca dallo stadio di Andrea Giannattasio, o su FirenzeViola.it con la nostra consueta diretta testuale.