Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura mattutina

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura mattutinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra viola si ritroverà alle ore 11 al centro sportivo Viola Park per sostenere la seduta di rifinitura in vista della gara di domani contro l’Atalanta, l'ultima di campionato. Difficile rivedere Moise Kean, che ieri ha svolto ancora lavoro a parte. Più probabile che il centravanti resti a riposo seguendo i suoi compagni dagli spalti dello stadio. 