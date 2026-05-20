Top FV, a sorpresa contro la Juventus vince Pongracic. Ndour 3°

Top FV, a sorpresa contro la Juventus vince Pongracic. Ndour 3°FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Un po' a sorpresa, è Marin Pongracic il migliore in campo di Juventus-Fiorentina 0-2 secondo i lettori di Firenzeviola.it. Dopo la bella vittoria della squadra gigliata a Torino domenica scorsa, è stato il difensore croato a raccogliere la maggior parte dei voti, in un testa a testa con De Gea e Ndour. L'autore del primo gol arriva sul gradino più basso del podio, Mandragora ha ricevuto tanti voti in meno. Queste le percentuali nel dettaglio:

Gea 22.6 %

Dodo 0.47 %

Pongracic 29.96 %

Ranieri 2.47 %

Gosens 0.12 %

Fagioli 2.24 %

Ndour 21.48 %

Brescianini 0.77 %

Parisi 2.3 %

Piccoli 0.59 %

Solomon 6.12 %

Mandragora 8.83 %

Harrison 0.94 %

Comuzzo 0.35 %

Gudmundsson 0.35 %

Balbo 0.41 %