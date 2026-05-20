Top FV, a sorpresa contro la Juventus vince Pongracic. Ndour 3°
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Un po' a sorpresa, è Marin Pongracic il migliore in campo di Juventus-Fiorentina 0-2 secondo i lettori di Firenzeviola.it. Dopo la bella vittoria della squadra gigliata a Torino domenica scorsa, è stato il difensore croato a raccogliere la maggior parte dei voti, in un testa a testa con De Gea e Ndour. L'autore del primo gol arriva sul gradino più basso del podio, Mandragora ha ricevuto tanti voti in meno. Queste le percentuali nel dettaglio:
Gea 22.6 %
Dodo 0.47 %
Pongracic 29.96 %
Ranieri 2.47 %
Gosens 0.12 %
Fagioli 2.24 %
Ndour 21.48 %
Brescianini 0.77 %
Parisi 2.3 %
Piccoli 0.59 %
Solomon 6.12 %
Mandragora 8.83 %
Harrison 0.94 %
Comuzzo 0.35 %
Gudmundsson 0.35 %
Balbo 0.41 %
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