"Gloria, fallimento e rinascimento". Il cap. 8 di Viola 100, la storia della squadra di Firenze

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Nell’altalena della storia viola, il decennio 1996-2006 è tra i più tribolati ed emozionanti. “Gloria, fallimento e rinascimento” questo il titolo con cui lo abbiamo sintetizzato nel capitolo 8 della collana “Viola 100, la Storia della Squadra di Firenze”, pensata, prodotta e realizzata da Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola per celebrare il prossimo centenario della Fiorentina.

Una fase dell’epopea gigliata fatta di trofei, la Supercoppa Italiana e la sesta Coppa Italia, ma anche della crisi finanziaria del proprietario Vittorio Cecchi Gori che trascina nel baratro del fallimento la società. Ma Firenze non si arrende, anzi si rimbocca le maniche ripartendo dalla serie C2 con la Florentia Viola. All’inizio non ci sono neppure magliette e palloni, poi arriva la famiglia Della Valle che dopo appena due stagioni riporta la squadra in Serie A, restituendo al club nome e trofei storici. Il ritorno nella massima serie è difficile e la salvezza arriva solo all’ultima giornata, poi però comincia ad aprirsi un ciclo d’oro con Prandelli e Corvino, più forte della tempesta di Calciopoli in arrivo.

Storie, vicende di grandi personaggi come Di Livio, Riganò e Toni, aneddoti, accompagnati dalle statistiche e dalla top 11 del decennio, che troverete in questo capitolo che verrà rilegato, insieme agli altri 7 già usciti e ai 2 in fase di realizzazione, nel cofanetto di Viola 100, ordinabile in formato completo semplicemente cliccando su questo link https://shop.brividosportivo.it/

E allora non perdete tempo, La Storia della Squadra di Firenze vi aspetta!