Toto allenatore, Vanoli e Grosso in pole ma non sono gli unici

vedi letture

Tiene sempre banco la questione allenatore in casa Fiorentina, dove a due giorni dall'ultimo turno di campionato ancora c'è una nube su chi sarà la guida tecnica per la prossima stagione. Paolo Vanoli continua a sperare e a conservare una speranza di restare alla guida della squadra in cui è arrivato per sostituire Pioli lo scorso novembre, ma Paratici sta continuando a lavorare anche ad altri profili. In pole resta Fabio Grosso - sul quale però ci sono le mire di mezza Serie A. Da non scartare ancora la pista di un allenatore che venga dall'estero, in particolare dalla Premier, e De Rossi che però sembra destinato a restare al Genoa.

Leggi anche: "Confronto Fiorentina-Vanoli la priorità, 3-4 le alternative: il borsino per la panchina viola"