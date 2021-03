Prima occasione da gol per la Fiorentina al 28’: bell’imbucata in profondità sull’asse Ribery-Vlahovic con il francese che è bravo a vedere uno spiraglio per lanciare in contropiede il serbo che dalla sinistra entra in area, si presenta davanti a Pau Lopez ed esplode il tiro: palla parata dal portiere giallorosso.