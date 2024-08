FIO-MON 2-1, Rivivi il live dell'amichevole

Fonte: live di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

90' + 4' - 90' - FINISCE QUI! 2-1 PER LA FIORENTINA, CON I VIOLA CHE TORNANO ALLA VITTORIA DOPO TRE AMICHEVOLI.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

80' - Scintille a centrocampo tra Nordin e Biraghi dopo un duro intervento del capitano viola sul francese.

79' - Fiorentina ad un passo dal tris, ancora con Moise Kean che di testa, da buona posizione, devia la palla troppo centrale e Lacomte respinge la sfera.

78' - Altro cambio effettuato da Palladino: dentro Kouadio, fuori Comuzzo.

73' - Girandola di cambi per la Fiorentina: fuori Parisi, Sottil e Ikoné, dentro Kayode, Brekalo e Kouamé.

71' - BIANCO RIPORTA IN VANTAGGIO LA FIORENTINA! Bella iniziativa per vie centrale di Alessandro Bianco, la cui conclusione all'altezza della trequarti trova la deviazione fortuita di Kean che infila la palla in rete. Viola nuovamente in vantaggio dopo neanche dieci minuti dal pareggio ospite.

62' - Super gol di Mousa! Il Montpellier pareggia con uno schema vecchia scuola, corner scodellato al limite per Musah, il numero nove si coordina e con un destro al volo da fuori area pesca l'angolino alla destra di un incolpevole Terracciano, strappando anche gli applausi dei tifosi presenti. 1-1 al Viola Park!

58' - Primo cambio per la Fiorentina: fuori un impalpabile Antonin Barak, dentro Alessandro Bianco.

51' - PALO DI KEAN! Sfortunatissimo il classe 2000 che con un colpo di testa sul suggerimento di Barak schiaccia troppo la palla e vede il proprio tentativo sbattere sul palo.

46' - Pronti via, Fiorentina nuovamente vicina al raddoppio con Kean che entras in area e da posizione defilata prova un diagonale respinto da un insuperabile Lecomte.

45' - Riparte la sfida. Nessun cambio per la Fiorentina. Uno invece per il Montpellier, che mette in campo Sacko

--- INTERVALLO ---

45' +1 - Finisce con quest'ultimo sussulto il primo tempo. Viola in vantaggio per la rete di Ikoné al 42'.

45'+1 - Fiorentina vicinissima al 2-0 con Sottil che si è visto respingere il tiro da Lecomte. Nella respinta Moise Kean non riesce a impattare il pallone, con la porta completamente sguarnita.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Iacobellis.

42' - GOL DELLA FIORENTINA! IKONÉ TROVA LA RETE DI TACCO! Azione molto confusa nata da un calcio d'angolo. Dal flipper che si crea in area Ranieri arriva alla conclusione deviata in porta con il tacco da Jonathan Ikoné, che esulta in maniera particolare con Moise Kean. Viola in vantaggio!

36' - Ancora una doppia azione pericolosa della Fiorentina, ancora una doppia respinta decisiva di Lecomte! Ikoné serve in area Kean che da posizione defilata trova la risposta del francese, sulla ribattuta raccoglie Sottil dal limite dell'area che calcia a giro, ma l'estremo difensore del Montpellier dice ancora di no con i piedi.

31' - Partita piuttosto bloccata in questo momento, con Palladino che rivolge diverse indicazioni tattiche a Parisi e Dodò.

26' - La Fiorentina continua ad arrivare con frequenza alla conclusione e a rendersi pericolosa. Nell'azione tiro di Mandragora dalla distanza dopo la respista di un corner, con Lecomte che amministra in due tempi.

24' - Grande doppia occasione per la Fiorentina! Prima Ikoné calcia con il sinistro dal limite dell'area trovando la ottima risposta di Lecomte, sulla respinta Sottil non riesce a ribadire in rete, trovando nuovamente la respinta del portiere transalpino. Viola molto pericolosa.

22' - Siamo circa a metà del primo tempo, partita non particolarmente brillante con una buona occasione per parte.

17' - Partita vera al Viola Park, con i francesi che si rendono protagonisti di fallaccio su Sottil, poi altro intervento duro di Parisi su un avversario.

16' - Arriva anche la prima occasione della Fiorentina, con Parisi che entra in area e calcia sul primo palo trovando la respinta con i piedi di Lecomte.

9' - Punizione insidiosa calciata dai trenta metri dal capitano del Montpellier Savanier. Palla accompagnata da Terracciano sopra la traversa.

5' - Prima occasione della partita per il Montpellier. Dopo un calcio d'angolo in cui il pallone è rimasto in area, Issoufan arriva alla conclusione da pochi metri dalla porta. Bravo Terracciano a bloccare la sfera in due tempi.

0' - Si parte. Primo pallone giocato dalla Fiorentina in completo bianco. Montpellier con la consueta maglia blu con maniche arancioni.

Quinta amichevole estiva per la Fiorentina, seconda giocata all’interno delle “mura amiche” del Viola Park, questa volta con l’avversaria forse più di spessore tra quelle incontrate di ora. Dopo Reggiana, Bolton, Preston e Hull City, i ragazzi di Raffaele Palladino se la dovranno vedere alle ore 19:00 contro i francesi del Montpellier, l’anno scorso dodicesimi in Ligue 1. Queste le scelte di formazione:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodò, Barak, Mandragora, Parisi; Ikoné, Sottil; Kean.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Harder, Baroncelli, Bianco, Brekalo, Caprini, Fortini, Infantino, Kouadio, Colpani, Quarta, Kayode, Kouamé.

Allenatore: Raffaele Palladino.

MONTPELLIER (3-4-3): Lecomte; Tchato Mbiayi, Sagnan, Sylla; Mamilo, Savanier, Adams, Ferri; Nordin, Mousa Suleiman, Issoufou.

A disposizione: Bertaud, Bares, Coulibaly, Chennahi, Djemba Mbappe, Khazri, Maamma, Ngosso, Sacko.

Allenatore: Michel Der Zakarian.