FER-FIO 0-0, Si ferma Nico: l'argentino esce in barella

Bruttissime notizie per i tifosi viola in avvio di Ferencvaros-Fiorentina: al 18', durante un affondo in area, Nico Gonzalez si è accasciato a terra e ha chiesto immediatamente la sostituzione. Nessun contrasto con avversari, solo un problema alla coscia destra per l'argentino, che si è gettato a terra disperato. Dopo l'ingresso dello staff medico gigliato, il numero dieci è stato accompagnato fuori dal campo in barella, ricevendo l'inbocca al lupo del tecnico avversario Dejan Stankovic. Cambio forzato per la Fiorentina, con Italiano che ha messo dentro Jonathan Ikoné al posto dell'infortunato Nico, le cui condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.