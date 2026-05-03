Fascia sinistra in emergenza: spunta l'opzione "bollente" Luca Ranieri

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Con lo stop di Fortini e Balbo e i rientri last minute tra i convocati di Parisi e Gosens, tanti sono i dubbi su chi sarà il titolare della fascia sinistra viola nella sfida di domani all'Olimpico contro la Roma. Un'ulteriore ipotesi, infatti, potrebbe anche esser trovata nell'utilizzo sulla fascia di Luca Ranieri. Il classe ’99 ha infatti ricoperto il ruolo di terzino sinistro per buona parte della sua carriera, soprattutto nel settore giovanile viola e nei primi anni da professionista. Se dovesse essere lui il prescelto, attenzione all'accoglienza che l'Olimpico gli riserverà.

Difficile, infatti, che i tifosi giallorossi si siano dimenticati della frase rivolta dall'ex capirano viola a Leandro Paredes nel pareggio per 1-1 del 10 dicembre 2023: “Sei un miracolato!”. Per il difensore ligure, sarà, allora, una sfida nella sfida, resa ancora più complessa dall’adattamento in una posizione non sua, ma che potrebbe anche concedergli l’occasione perfetta per mettere in mostra personalità, carattere e senso di appartenenza, provando a spingere la Fiorentina verso quei punti salvezza che ormai sono a un passo.