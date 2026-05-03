FirenzeViola Fascia sinistra in emergenza, Ranieri in trincea: notte bollente all’Olimpico

vedi letture

La fascia sinistra della Fiorentina è diventata, nel giro di poche settimane, una vera e propria terra di nessuno. Infortuni a catena, assenze pesanti e soluzioni sempre più limitate: prima lo stop di Fortini, poi quello di Gosens a Lecce e infine il ko di Balbo nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo hanno scavato un solco profondo nelle scelte di formazione. A rendere il quadro ancora più complesso c’è la lunga indisponibilità di Parisi, fuori da oltre un mese: un’assenza doppia, considerando come il terzino mancino nel girone di ritorno si fosse reinventato con successo come esterno alto di destra. Un effetto domino che ha lasciato scoperto un settore cruciale proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più delicati della stagione.

I dubbi di Vanoli verso l’Olimpico

Domani sera, nella sfida contro la Roma, Paolo Vanoli si giocherà una fetta importante di stagione. In caso di combinazioni favorevoli, infatti, potrebbe arrivare addirittura la salvezza matematica con tre giornate d’anticipo. Il tecnico viola spera almeno di recuperare uno tra Gosens - nettamente più avanti nel percorso di rientro - e Fortini, vicino al ritorno come confermato anche da una recente storia Instagram del classe 2006. Il tedesco viaggia spedito verso la convocazione, ma resta da capire se potrà partire titolare: una decisione che verrà presa solo all’ultimo momento. Se però nessuno dei due dovesse farcela, la sensazione è che al Viola Park si stia già preparando un piano alternativo, fatto di adattamenti e scelte d’emergenza.

Ranieri, passato e carattere per una notte rovente

In questo scenario prende sempre più quota l’ipotesi Luca Ranieri. Una soluzione che sa di ritorno alle origini: il difensore classe ’99 ha infatti ricoperto il ruolo di terzino sinistro per buona parte della sua carriera, soprattutto nel settore giovanile viola e nei primi anni da professionista. E proprio a Roma Ranieri ha lasciato un segno, non solo tecnico: celebre la sua frase rivolta qualche anno fa a Leandro Paredes - “Sei un miracolato!” - durante un acceso 1-1 che lo ha consegnato al Gotha dei giocatori più invisi al pubblico giallorosso. Se dovesse essere lui il prescelto, il clima dell’Olimpico si preannuncia tutt’altro che accogliente. Una sfida nella sfida, resa ancora più complessa dall’adattamento in una posizione non sua: ma anche l’occasione perfetta per mettere in mostra personalità, carattere e senso di appartenenza, provando a spingere la Fiorentina verso quei punti salvezza che ormai sono a un passo.