FANTINI A FV, Vice-DV9, voto Mayoral: ecco perché

Nell'ambito della ricerca di una punta che possa fare da vice-Vlahovic nel corso della seconda parte di stagione, Firenzeviola.it nella giornata di ieri ha chiesto un parere ad un ex attaccante viola come Enrico Fantini, eroe della promozione dei viola dalla Serie B alla Serie A nel 2004. Ecco le sue parole sull'argomento: “Nelle dinamiche di Italiano c’è bisogno di uno che sappia giocare di squadra: Mayoral mi piace molto in questo senso. L’anno scorso, a Roma, ha fatto bene nonostante la presenza ingombrante di Dzeko. Tuttavia, pur dotato di buona tecnica, è senz’altro meno fisico rispetto agli attaccanti del momento, come appunto Vlahovic o Scamacca”.

