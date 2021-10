FANTINI A FV, Fossi in Vlahovic resterei a Firenze

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della trasferta di Venezia alla ripresa del campionato, ma il tema del momento è sicuramente il mancato accordo sul rinnovo del contratto con Dusan Vlahovic. FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Enrico Fantini, attaccante che in passato ha vestito la maglia gigliata, che ha così analizzato la situazione che riguarda il giovane serbo: "Vlahovic è cresciuto molto nell'ultimo anno ed ha dimostrato di avere delle doti importanti. Purtroppo in questo momento c'è di mezzo il procuratore, che sta cercando di convincerlo a lasciare Firenze. Ritengo che non debba andare via, ha solo iniziato il suo percorso e fossi in lui rimarrei in un ambiente dove tutti lo amano, gli danno la possibilità di crescere e di avere continuità. Rinuncerei a qualche soldo pur di restare".

La Fiorentina ha fatto tutto quello che poteva per convincerlo ad accettare il prolungamento?

"Commisso la sua offerta l'ha fatta. Sinceramente non so quanti giocatori hanno visto quelle cifre in così poco tempo e così giovani. Quando il presidente si è accorto che Vlahovic tentennava ancora, ha preso una decisione... D'altra parte è lui che mette i soldi, è lui che decide ed è giusto che anche il classe 2000 capisca chi comanda. Non sono sempre i procuratori a dover dettar legge".