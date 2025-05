Fagioli e quelle "riflessioni profonde" da fare lunedì: il suo futuro resta in bilico

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo alla gestione di Nicolò Fagioli dopo la fine di questo campionato, fermo restando che in caso di qualificazione alla prossima Conference League il centrocampista dovrebbe essere riscattato in automatico dalla Fiorentina: dal Viola Park non filtra affatto la volontà di dire già no al riscatto di Fagioli, ma sicuramente quella di fare "riflessioni profonde" anche sul centrocampista. Fondamentale sarà innanzitutto parlare con Palladino lunedì, poi capire anche quali saranno i progetti per l'estate e quindi le eventuali alternative. Con tutta probabilità, la risposta alla situazione Fagioli arriverà verso la fine della prossima settimana.