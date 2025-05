Un centrocampo tutto da ricomprare: quasi 40 milioni per 4 prestiti

Uno dei pezzi più letti di Firenzeviola.it è stato quello relativo alla gestione del centrocampo del futuro, alla luce dei tanti prestiti in quel reparto su cui dovrà essere fatta un'attenta valutazione: ad oggi la sensazione più netta che emerge dal quartier generale viola e che non tutti potranno restare a Firenze. Non solo, l’indirizzo che sembra trapelare forte e chiaro dalle segrete stanze del Viola Park è che il grande obiettivo dell’area tecnica in vista dell’estate sia quello di aggiudicarsi un forte centrocampista che abbia caratteristiche del tutto diverse da quelle degli elementi presenti oggi in rosa, tutti piuttosto simili. Conti alla mano, oltretutto, il riscatto di tutti e quattro i mediani in prestito porterebbe la Fiorentina a spendere circa 37 milioni di euro: difficile dunque pensare che questa prospettiva possa avverarsi.