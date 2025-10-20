FirenzeViola Fagioli è (quasi) tornato? Le statistiche con il Milan infondono fiducia

Nella serata amara di ieri a San Siro c'è un nota dolce, una speranza. Si tratta di Nicolò Fagioli. Il centrocampista ex Juventus, designato a inizio campionato come il regista di centrocampo dallo staff di Pioli e da Pioli stesso, aveva deluso le aspettative in avvio di stagione, in particolare nella sfida casalinga contro il Napoli, dove la maggior parte dei giocatori della Fiorentina si sono trovati in difficoltà, complice anche il periodo buio, davanti al gioco di Conte. Nella partita contro i campioni d'Italia in carica, Fagioli non aveva sicuramente impressionato e le sue statistiche lo testimoniano: zero passaggi chiave, un solo lancio arrivato a destinazione e zero contrasti vinti.

Unico dato positivo: 87% di precisione passaggi, migliorata ieri sera con un sonoro 96%, con appena due passaggi sbagliati (47/49), a dimostrazione della ritrovata lucidità del centrocampista. Inoltre, nella prova contro la minaccia rossonera, il centrocampista viola ha dato vita, nonostante il risultato sfavorevole, a una delle sue migliori prestazioni della stagione, se non la migliore, mettendo a referto: 2 passaggi chiave, 100% di lanci precisi (5/5), 66 tocchi, che testimoniano la centralità di Fagioli nel gioco espresso ieri sera dai viola, 2 contrasti e 4 duelli a terra vinti. Queste statistiche fanno ben sperare la Fiorentina e i suoi tifosi, che non vedono l'ora di vedere finalmente in campo tutta la qualità di Nicolò Fagioli.