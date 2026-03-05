Bonaventura ricorda la Fiorentina: "Quattro anni che non dimenticherò mai"

Giacomo Bonaventura dice addio al calcio giocato. All'età di di 36 anni, Jack ha deciso di ritirarsi. Fino a qualche giorno fa impegnato a Riad nell'Al-Shabab (Saudi Pro League), Bonaventura ha giocato per quattro stagioni con la maglia della Fiorentina: per lui 162 presenze e 22 reti, tra queste anche quella nella sfortunata finale di Conference del 2023 contro il West Ham (segnò il gol del momentaneo 1-1 prima della rete decisiva di Bowen), ma il club con cui ha giocato più partite è il Milan, sei stagioni e 184 gare. Nel video pubblicato sul suo profilo instagram, anche un ricordo dei momenti passati in viola: "Non ho mai iniziato a giocare a calcio perché volevo diventare qualcuno, ho iniziato perché con un pallone tra i piedi mi sentivo libero (…).

Poi Firenze, la Fiorentina: quattro stagioni che non dimenticherò mai, una città meravigliosa, un tifo straordinario, un calore forte. La Nazionale poi non si può spiegare, è qualcosa che si sente, un orgoglio che resta per tutta la vita. Un grazie a compagni, allenatori e tifosi, è stato un viaggio bellissimo, ma rimarrò nel mondo del calcio, mio legame con questo sport è troppo forte".