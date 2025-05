Europa o possibile rivoluzione: le prospettive viola secondo il CorSport

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus proposto stamani da Il Corriere dello Sport-Stadio sulla possibile rivoluzione in casa Fiorentina in caso di mancato approdo in Europa: in quel caso potrebbe manifestarsi uno stravolgimento nella rosa, tanti big potrebbero decidere di cambiare aria. A partire ovviamente da Kean, clausola da 52 milioni valevole fino al 15 luglio, Dodo e De Gea. Poi ci sono i prestiti, da Gudmundsson, per il quale andrà fatta una scelta, Fagioli, Zaniolo, Adli, Cataldi, Colpani, Folorunsho. Il rischio di una nuova rivoluzione dopo quelle delle ultime due sessioni di mercato c'è, tanto dipenderà dalle ultime tre giornate di campionato.