Dagli inviati Dal Viola Park: assenti dalla seduta Barak, Ikoné, Infantino e anche Fortini

vedi letture

Nel primo allenamento che vede i giocatori della Fiorentina protagonisti al Viola Park davanti a qualche centinaio di tifosi, ci sono anche alcuni assenti che emergono: agli ordini di Stefano Pioli e del suo staff non ci sono né Antonin Barak né altri giocatori evidentemente in uscita. Oltre al centrocampista ceco, assenti dall'allenamento Ikone, Infantino e l'infortunato di lungo corso Christian Kouame. Ancora alle prese con l'infortunio al muscolo ileopsoas anche il giovane Niccolò Fortini che dunque procede con un programma specializzato in attesa di rientrare in gruppo.