EMP-FIORE, L'11 dei viola: out Duncan, c'è Rasmussen

Derby dell'Arno tra Empoli e Fiorentina questo pomeriggio presso il centro sportivo di Monteboro. Dopo la sosta per le Nazionali i viola di Bigica scendono in campo per conquistare una vittoria che riporterebbe Simonti e compagni in zona playoff. Queste le scelte ufficiali della partita, con la Fiorentina che deve rinunciare a Bobby Duncan per un affaticamento muscolare.

EMPOLI: Meli; Donati, Viti, Matteucci, Adamoli; Zelenkovs, Belardinelli, Sidibe; Lombardi; Bertolini, Cannavò. All. Buscè.

FIORENTINA: Brancolini; Ponsi, Rasmussen, Dutu, Simonti; Lovisa, Bianco, Hanuljak; Koffi, N. Pierozzi, Kukove. All. Bigica.

Arbitro: Natilla di Molfetta.