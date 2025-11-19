Cecchi Gori certo su Pioli: "Averlo bruciato è grave. Con la Juve vale più del campionato intero"

vedi letture

Nel suo lungo intervento su Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", l'ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, non ha risparmiato critiche per l'attuale gestione del club. A partire dalla disastrosa gestione di Stefano Pioli: "A volte la squadra va meglio, altre peggio, ma se c'è una politica del genere i problemi diventano grandi. Aver bruciato anche Pioli, giocatore viola dai tempi miei nonché bravissima persona e allenatore, è grave: non è questione dell'allenatore, sono assortiti male i giocatori".

Spazio poi a Fiorentina-Juventus e al suo parere in merito a come viene vissuta e sentita la partita, sponda fiorentina: "La cosa più fastidiosa è che Fiorentina-Juventus vale più di tutto il campionato della Fiorentina, la fiorentinità è questa. Anche se in questo momento è un bene che ci sia la partita con la Juventus, perché può scuotere i giocatori. Anche col Bologna, per la Fiorentina il pareggio è stato come vincere alla lotteria".

Leggi qua l'intervista integrale!