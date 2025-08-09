Dove vedere Manchester United-Fiorentina: calcio d'inizio alle 13:45
La Fiorentina alle 13:45 scende in campo contro il Manchester United per la Snapdragon Cup, uno degli ultimi impegni prima dell'inizio della stagione sia per i viola che per i red devils. Una sfida speciale per tutti i ragazzi di Pioli ma ovviamente soprattutto per David De Gea che in maglia United ha giocato quasi 550 partite. Oggi la partita sarà trasmessa anche da DAZN che lo aveva già fatto per la sfida contro il Leicester. Altrimenti, il sito ufficiale della Fiorentina darà la possibilità di seguire in streaming online la partita. Per la diretta radiofonica con interventi e analisi a 360°, su Radio Firenzeviola le dirette inizieranno alle ore 11.
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Il cuore di De Gea, il clima da gara vera e la caccia al primo gol inglese: la Viola vuole incantare nel "Teatro dei sogni"
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
I titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
