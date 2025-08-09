Dove vedere Manchester United-Fiorentina: calcio d'inizio alle 13:45

La Fiorentina alle 13:45 scende in campo contro il Manchester United per la Snapdragon Cup, uno degli ultimi impegni prima dell'inizio della stagione sia per i viola che per i red devils. Una sfida speciale per tutti i ragazzi di Pioli ma ovviamente soprattutto per David De Gea che in maglia United ha giocato quasi 550 partite. Oggi la partita sarà trasmessa anche da DAZN che lo aveva già fatto per la sfida contro il Leicester. Altrimenti, il sito ufficiale della Fiorentina darà la possibilità di seguire in streaming online la partita. Per la diretta radiofonica con interventi e analisi a 360°, su Radio Firenzeviola le dirette inizieranno alle ore 11.