DIFESA, WORK IN PROGRESS: ARRIVI, ADDII, CONFERME E NUOVO MODULO

Se dopo queste prime due settimane di ritiro al Viola Park è evidente come la Fiorentina sia un cantiere aperto, un reparto in cui i lavori sono ancora in corso è sicuramente quello difensivo. Tra il cambio, praticamente alla pari a livello economico, fra Milenkovic, partito per l'Inghilterra, e Pongracic, sbarcato la scorsa settimana a Firenze da Lecce, le conferme di Quarta e Ranieri e le trattative ancora in corso, la situazione è ancora in divenire. Oltre a questo il nuovo allenatore Raffaele Palladino ha intenzione di schierare una difesa a tre, sistema che a Firenze è stato provato dal primo minuto solamente una volta, a gennaio contro il Bologna in Coppa Italia, nel trienno di Italiano.

CONFERME, QUARTA E RANIERI PILASTRI PER IL FUTURO

Con l'addio di Milenkovic, passato al Nottingham Forest, i viola hanno perso un calciatore d'esperienza che era a Firenze dal 2017. Continuità con il passato però che verrà mantenuta da Martinez Quarta e Luca Ranieri. El Chino ha rinnovato fino al 2028 il giorno dopo il recupero di Bergamo contro l'Atalanta e il classe 1999 è pronto a prolungare il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2026, di altri due anni.

Insieme a loro titolare del reparto a tre dovrebbe essere Marin Pongracic. Il centrale ex Lecce, che in Salento la scorsa stagione ha sempre giocato a quattro, prenderà il posto di Milenkovic al centro della difesa. Tra i giovani invece situazioni in bilico per Lucchesi e Comuzzo. L'ex Ternana non è stato convocato da Palladino per la tournèe britannica e sembra dunque destinato ad un nuovo prestito. Su di lui, oltre a varie offerte dalla Serie B, ci sarebbe il Venezia(Qui la notizia completa). È partito per l'Inghilterra invece Comuzzo anche se vedremo quali saranno le valutazioni del nuovo tecnico viola.

DA VALENTINI AD OGBONNA, IL MERCATO IN ENTRATA

Con l'arrivo di Pongracic dal Lecce non è terminato il mercato in entrata della Fiorentina nel reparto arretrato. I dirigenti gigliati infatti, visto il modulo che impegnerà sempre tre centrali titolari, stanno cercando di completare la rosa di Palladino con un altro acquisto. Una soluzione potrebbe essere quella di portare subito sulle rive dell'Arno Nicolas Valentini. I viola, che hanno già tesserato l'argentino per gennaio, per anticipare il suo sbarco in Italia dovrebbero contrattare con il Boca Juniors che chiede 5 milioni cash più il 20% sulla futura rivendita.

Se questa è una situazione che potrebbe sbloccarsi anche il 30 agosto, giorno della chiusura ufficiale del mercato, gli altri profili seguiti dai viola sono quelli di Logan Costa e Angelo Ogbonna. Il primo, centrale francese di origini capoverdiane del Tolosa, ha però un costo elevato perché i biancoviola lo valutano circa 20 milioni. Il secondo invece, svincolatosi quest'anno dal West Ham, potrebbe diventare un'occasione a parametro zero.