LUCCHESI, Sirene dal Venezia in A e dalla serie B

Fonte: Lu.Magis.

Sembrava segnato il ritorno del difensore Lorenzo Lucchesi nella Fiorentina mentre invece sembra destinato ad un nuovo prestito. Va letta in tal senso l'esclusione dalla tournée inglese da parte del tecnico Palladino che non lo ha convocato per domani. In questo ritiro il difensore è stato anche sfortunato, visto che si è infortunato durante l'amichevole con la Primavera, ma il suo percorso di crescita sembra dover proseguire appunto altrove. Dopo la stagione alla Ternana anche per lui, come per Distefano, c'è ovviamente la voglia di uno step superiore: su di lui hanno preso informazioni il neo promosso Venezia in A ma anche top squadre di B come il Sassuolo e il Palermo.

Il difensore centrale a Terni ha collezionato 27 presenze, tutte da ottobre, visto che fino alla fine di quel mese non era mai entrato in campo. Dal 29 ottobre invece ha giocato regolarmente, complice anche l'avvicendamento in panchina di Breda al posto di Lucarelli che non utilizzava mai il giovane viola. Lucchesi sembrava dunque pronto a giocare anche nella Fiorentina ma Palladino e il club hanno ritenuto far proseguire il percorso di crescita in un club in cui possa, presumibilmente, trovare più spazio che in viola, giocando possibilmente con continuità da titolare.