Ora anche De Gea è in discussione: tra la Conference e il Verona, i dubbi di Vanoli riguardano anche lo spagnolo

Torna la Conference e l'atavico dilemma: De Gea o Martinelli? Quella che però, nelle ultime due stagioni è sembrata quasi una domanda retorica, con risposta più o meno sempre scontata (il nome dello spagnolo, nello specifico), stavolta suscita più di un dubbio. Perché, in valore assoluto e curriculum alla mano, lo sappiamo, non c'è partita.

Momento no

Ma se guardiamo il momento e in particolare il rendimento recente del numero 43, gli interrogativi aumentano. Nella breve gestione Vanoli ha giocato sempre l'ex United, che a Genova, nella prima del tecnico aveva sfoderato una prestazione confusa, i soliti picchi sì, su tutti il rigore parato, ma anche un pastrocchio che era valsa la rete di Colombo. Da lì poi qualche lieve sbavatura, su tutte sul tiro da fuori di Kostic in Fiorentina-Juventus, poi le due incertezze contro il Sassuolo, in una partita, forse la prima, in cui il portiere è stato un fattore in negativo per la viola. Il buco nero Fiorentina sta inghiottendo tutti, anche una leggenda coi guantoni come Re David, che nelle ultime settimane sembra aver perso i poteri. E così il ballottaggio prende forma nella testa di Vanoli.

Tra Conference e Verona

Perché Tommaso Martinelli, due presenze in campo negli ultimi dodici mesi, tutte in Conference, scalpita: e perché la sfida con la Dinamo Kiev, che arriva meno di settantadue ore prima di un drammatico Fiorentina-Hellas Verona, sembra l'occasione ideale per far rifiatare De Gea. Deciderà nella rifinitura di domani e poi, probabilmente, in conferenza stampa darà una risposta, ma Paolo Vanoli in questo momento è alle prese con una serie di situazioni complicatissime, 'decisioni forti' da prendere, come diceva il Ds Roberto Goretti, che potrebbero riguardare anche un autentico totem per lo spogliatoio come DDG43.