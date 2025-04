De Gea e un'opzione per il rinnovo scontata: il portiere per ora non si sbilancia

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato al futuro di David De Gea, ieri protagonista a San Siro di una prova straordinaria. La Fiorentina è più che soddisfatta del suo rendimento, motivo per cui considera l'opzione per il rinnovo annuale una mossa scontata. Quasi una formalità per quel che la riguarda. In realtà la dirigenza starebbe pensando di prolungargli il contratto prima di ricorrere all'opzione, così da poter sottoscrivere un accordo più duraturo (di almeno due anni, quindi come minimo fino al 2027). Da parte sua il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. Nonostante De Gea sia dichiaratamente felice di vestire i colori viola e sia entrato in piena sintonia con la piazza di Firenze, non ha voluto sbilanciarsi sulla permanenza o meno alla Fiorentina quando stimolato sul tema.