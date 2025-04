FirenzeViola De Gea, opzione scontata per la Fiorentina. Che pensa a un rinnovo più lungo

Ieri sera David De Gea ha sfoderato l'ennesima ottima prestazione della sua annata in maglia viola. La Fiorentina è più che soddisfatta del suo rendimento, motivo per cui considera l'opzione per il rinnovo annuale una mossa scontata. Quasi una formalità per quel che la riguarda. In realtà la dirigenza starebbe pensando di prolungargli il contratto prima di ricorrere all'opzione, così da poter sottoscrivere un accordo più duraturo (di almeno due anni, quindi come minimo fino al 2027).

Il portiere non si sbilancia.

Da parte sua il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. Nonostante De Gea sia dichiaratamente felice di vestire i colori viola e sia entrato in piena sintonia con la piazza di Firenze, non ha voluto sbilanciarsi sulla permanenza o meno alla Fiorentina quando stimolato sul tema. "Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione" le sue parole rilasciate a la Repubblica poco più di una settimana fa. Che non è un addio.

Ora testa al rush finale.

Ma evidentemente nemmeno l'annuncio di un rinnovo alle porte, tanto più che nel corso dell'intervista il portiere spagnolo ha espresso il suo parere sul calcio moderno: "È tutto cambiato. Non è facile far comprendere ai tifosi che non si può rimanere sempre nello stesso club per tanti anni. Rispetto a qualche anno fa, hanno molto più spazio le ambizioni personali". Vedremo, ma prima di tutto De Gea e la Fiorentina puntano a regalarsi il miglior finale di stagione possibile, magari europeo.