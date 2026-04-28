FirenzeViola Dalla Fiorentina alla moda, Agnese Bonfantini presenta la sua nuova collezione

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"Disegno vestiti, ma non li cucio, ho fatto diversi shooting e mi sono divertita tantissimo, mi piacerebbe anche fare qualcosa nella moda, ma non sfilate, i tacchi sono troppo scomodi! A parte gli scherzi, un domani vorrei magari anche sponsorizzare lo sport femminile con il mio brand. Mi piace la moda come forma di arte, è una cosa che mi nasce da dentro, spontaneamente": così, lo scorso 2 aprile, l'attaccante della Fiorentina Femminile Agnese Bonfantini, che aveva parlato a Radio FirenzeViola, ospite de "L'altra metà della Viola".

E proprio dalla moda è stata segnata la serata di ieri, perché, presso un locale di Firenze, Desto, la classe 1999 ha presentato la nuova collezione del suo brand, Bonf4 creator design, fatta di shoppers, cappellini e polo, che vanno ad aggiungersi a felpe e t-shirt con le quali è stato inaugurato il marchio, rigorosamente made in Italy. I capi, infatti, ideati per raccontare storie vere, sono prodotti in fabbriche italiane, per far sì che non siano oggetti identici prodotti in catena, ma pezzi che portano con sé piccoli dettagli, variazioni e segni che testimoniano la loro origine artigianale.

All'evento, una nutrita partecipazione non solo di compagne di squadre, ma anche di tifosi e appassionati di moda, che hanno così potuto vedere dal vivo i nuovi pezzi del brand.