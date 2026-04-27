FirenzeViola

Squadra al riposo ma gli infortunati si sono allenati al Viola Park

Squadra al riposo ma gli infortunati si sono allenati al Viola Park
Oggi alle 21:00Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Giornata di riposo oggi per i giocatori della Fiorentina che dopo la partita giocata contro il Sassuolo hanno ricevuto due giorni di pausa prima di rientrare al Viola Park mercoledì in vista del prossimo impegno contro la Roma. Lo stesso non si può dire della lunga lista di infortunati che ha attualmente la squadra viola: da Gosens a Kean, oggi gli acciaccati hanno svolto la loro seduta personalizzata al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Non dovrebbe essere nulla di grave per Balbo, uscito malconcio dal match di ieri al Franchi.